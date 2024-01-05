В "Хезболлах" намерены ответить на поле боя на убийство палестинского лидера в Бейруте

Лидер шиитской партии Хасан Насрулла подчеркнул, что поддерживал с Салехом аль-Арури дружеские отношения

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" не могут оставить без ответа убийство замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури на юге Бейрута в результате атаки израильских ВВС. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал канал Al Manar.

"Мы не оставим без справедливого возмездия опасное посягательство на суверенитет Ливана и южный пригород Бейрута, - указал он. - Силы исламского сопротивления ответят на поле боя на это преступление, мы не будем сидеть сложа руки потому, что иначе весь Ливан, все его города и люди подвергнутся опасности".

Шиитский политик подчеркнул, что поддерживал с погибшим палестинским командиром дружеские отношения. "Шейх Салех [аль-Арури] был для меня дорогим другом, я высоко ценил его позицию и понимание, поэтому, несмотря на имеющиеся риски, решение о реагировании на его убийство будет принято на поле боя".

ВВС Израиля нанесли 2 января ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в квартале Мушаррафия на южной окраине Бейрута, которую контролируют формирования шиитской милиции "Хезболлах". Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил там совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.

В своем выступлении 3 января Насрулла отметил, что Израиль "прибегнул к политическим убийствам после того, как стал очевиден провал его вооруженной агрессии в секторе Газа".