Конституционный совет Сенегала не допустил оппозиционера Сонко до выборов

Причиной стало то, что он не смог предоставить все необходимые документы для регистрации, отметил портал Seneweb

ПРЕТОРИЯ, 5 января. /ТАСС/. Конституционный совет (КС) Сенегала своим решением не допустил оппозиционера Усмана Сонко до участия в качестве кандидата на предстоящих в феврале президентских выборах. Об этом сообщил сенегальский новостной портал Seneweb.

КС отклонил кандидатуру Сонко на том основании, что он не смог предоставить все необходимые документы для регистрации, отмечает издание. В свою очередь сторонники Сонко утверждают, что он не мог собрать все необходимые документы, так как находится в тюрьме. Своим кандидатом в президенты Сонко выдвинули 29 партий и движений Сенегала. КС, состоящий из семи человек, является высшей судебной инстанцией Сенегала.

Ранее Верховный суд Сенегала утвердил обвинительный приговор Сонко, который был признан виновным в распространении информации, порочащей имя министра туризма и отдыха Мам Мбайе Ньянга и получил шесть месяцев тюрьмы. Сейчас идет подготовка еще двух уголовных дел против Сонко, который подозревается, в том числе в призывах к мятежу.

Президентские выборы состоятся в Сенегале 25 февраля 2024 года. Действующий президент страны Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания из-за конституционных ограничений по срокам. Правящая партия выдвинула своим кандидатом нынешнего премьер-министра Сенегала Амаду Ба. О своем желании бороться за пост главы государства уже объявили 10 политиков.