На Украине выставят на продажу активы, якобы принадлежавшие Игорю и Аркадию Ротенбергам

Правительство страны внесло в список на приватизацию долю в 66,65% ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кабмин Украины внес в список на приватизацию долю в 66,65% ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которое, по данным украинских СМИ, владело крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Ранее украинские власти утверждали, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.

"Включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины, пользуясь законом о санкциях, конфисковал в пользу государства 100% доли уставного капитала компании "Авангард-виларти" (владельцами этой фирмы суд называет кипрские компании Ocean Plaza Project и Ethoder Investments Limited), а также 66,65% доли уставного капитала компании "Инвестиционный союз "Лыбидь". Минюст Украины утверждал, что эти компании принадлежат "Ротенбергу Игорю Аркадьевичу, Ротенбергу Аркадию Романовичу, Скоробогатько Александру Ивановичу, Пономаренко Александру Анатольевичу", против которых Киев ввел персональные санкции. Между тем, по данным украинских СМИ, Аркадий Ротенберг владел ТРЦ Ocean Plaza в Киеве через ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь". На тот момент стоимость этого объекта оценивалась в $180 млн.