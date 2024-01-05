Законодатели США рассмотрят обвинения в отношении сына Байдена в неуважении к Конгрессу

Заседание запланировано на 10 января

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Профильные комитеты Палаты представителей Конгресса США заявили, что 10 января рассмотрят вопрос о предъявлении обвинений сыну президента США Джо Байдена в неуважении к Конгрессу.

В комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей, как сообщил его председатель Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки), будет "рассмотрена резолюция и сопроводительный доклад относительно обвинения Хантера Байдена в неуважении к Конгрессу за неисполнение повестки". В юридическом комитете Палаты представителей рассмотрят возможность рекомендовать привлечь к ответственности сына американского лидера за неуважение к Конгрессу. Заседания в обоих комитетах запланированы на 10 января.

Законодатели отметили, что Хантер Байден в декабре 2023 года отказался явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Сын президента США утверждал, что республиканцы ведут против него и членов его семьи "незаконное расследование, <...> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи". Хантер Байден подчеркнул, что будет давать показания только на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того от него потребовали. Невыполнение предписаний законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может повлечь за собой судебное преследование.

Окончательное решение о том, рекомендовать ли Минюсту привлечь Хантера Байдена к ответственности, может принять путем голосования Палата представителей полного состава. Большинство в ней за республиканцами.

Законодатели рассчитывают в рамках расследования по делу об импичменте Джо Байдена выяснить, получал ли он выгоду от деловых операций своего сына. Оппоненты президента США не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.