В аэропорту Стамбула Блинкена встретил глава американского департамента МИД Турции

Также госсекретаря США встречали глава службы безопасности аэропорта и некоторые официальные лица

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Глава департамента МИД Турции и руководители дипмиссии США встречали в аэропорту Стамбула госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Турцию.

Как сообщает агентство Anadolu, у трапа Блинкена ждал руководитель американского департамента МИД Турции и ответственный за двусторонние политические вопросы посол Япрак Балкан, посол США в Турции Джеффри Флейк и генконсул в Стамбуле Джули Иаде. Также госсекретаря встречали глава службы безопасности аэропорта и некоторые официальные лица.

В Турции общественность внимательно следит за протоколом встреч иностранных гостей, в особенности представителей США. Нюансы приветствий или некоторые жесты, как считается, отражают настрой турецкой стороны и состояние отношений между странами. Так, в начале ноября 2023 года местные СМИ отметили, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку прибывшего в Анкару Блинкена обнять его во время рукопожатия. Тогда же отмечалось, что американскому дипломату был оказан холодный прием: в аэропорту, где также были погашены огни, его не встречал никто из высшего руководства страны. Блинкена приветствовал лишь заместитель главы провинции Анкара. Турецкие СМИ уверены, что это своего рода протест против поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.

Нынешний визит Блинкена будет сосредоточен вокруг обсуждения ситуации в секторе Газа. Как сообщал телеканал CNN Turk, в субботу он проведет встречу с Фиданом и, возможно, будет принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что стороны также обсудят тему пока не одобренной Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО, продажу Турции истребителей F-16, проблемы нарушения баланса сил и военного присутствия в Эгейском море.