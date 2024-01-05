Террористы под видом беженцев и охота на призывников в Киеве. События вокруг Украины

Центры комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили право заходить в дома и на рабочие места жителей Киева и Киевской области, чтобы мобилизовать их на военную службу. Потери ВСУ, военнослужащих которых готовят 34 страны, только за эту неделю составили почти 4 тыс. человек.
В страны Европы, в частности Германию, под видом беженцев въезжают террористы. После рассказов о якобы происходивших пытках и преследованиях их пускают в ФРГ практически без проверок.
ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.
Ход спецоперации
- ВС РФ отразили на шести направлениях с 30 декабря по 5 января 32 атаки украинских сил.
- ВСУ в общей сложности потеряли убитыми и ранеными почти 4 тыс. человек. 13 человек сдались в плен, из них восемь - на купянском направлении.
- В технике потери составили 14 танков (в том числе Leopard 2), 27 бронемашин (в том числе Bradley), 185 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и чешская Vampire, одна пусковая установка ЗРК "Бук-М1", 14 лодок, 75 артиллерийских орудий.
- ВКС РФ и ПВО сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов РСЗО Himars, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты Harm, ракету "Нептун" и 253 беспилотных летательных аппарата.
- Российские силы нанесли 41 высокоточный удар по центрам принятия решений, военно-промышленным объектам, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам. Уничтожены, в частности, четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ, станция РЭБ, а также три пусковые остановки РСЗО Himars и "Ольха", ЗРК С-200, радиолокатор ЗРК С-300, радиолокационная станция СТ-68 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы.
Атаки на города
- За сутки атакам подверглись Белгород и пять районов Белгородской области, сообщил губернатор региона, есть пострадавшие. Тем, кто хочет покинуть зону обстрелов, власти области помогут выехать в Губкин и Старый Оскол.
- Четверо пострадали в результате обстрелов Горловки.
- Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения - причем не только на Украине, как обычно заявляют на Западе, но и в России.
Выдача повесток
- Сотрудники военкоматов в Киеве и области получили право заходить в дома и на рабочие места, чтобы вручать повестки мобилизуемым. Об этом ТАСС рассказали очевидцы.
- В последнее время в украинской столице увеличилось число блокпостов для выдачи повесток, начались облавы.
- Жители города и области делятся друг с другом информацией о местах активности представителей военкоматов, однако, поскольку все соцсети отслеживаются, используют иносказания.
Безуглая снята с должности
- Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа") снята с должности после голосования. Комитет принял решение единогласно при одном воздержавшемся.
- Безуглая последние месяцы активно критиковала в соцсетях главкома ВСУ Валерия Залужного. Также в декабре она сообщала о ключевых положениях законопроекта о мобилизации, активно обсуждая их с подписчиками в соцсетях.
Подготовка украинских военных
- В подготовке украинских военных сейчас задействованы 34 государства, сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ Алексей Таран. В их числе: США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия.
- Лидером в подготовке украинцев стала Великобритания, где за два года прошли обучение более 30 тыс. военнослужащих, а с 2014 года - более 50 тыс.
Террористы под видом беженцев
- В ФРГ за последнее время задержаны несколько исламистов из Центральной Азии, которые выдавали себя за беженцев с Украины. Они рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследованиях, после чего их пускают в страну практически без проверок, сообщает Bild.
- Задержанные связаны с организацией "Исламское государство" (запрещена в России) и только в Германии три раза пытались совершить атаки.
Превращение в изгоя
- Нынешние власти Украины превратили страну в изгоя на европейском континенте, сделав ее расходным материалом для Запада. Такое мнение высказал бывший лидер ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
- Медведчук обратил внимание, что именно в президентство Зеленского в экономике Украине стал преобладать аграрно-сырьевой сектор вместо обрабатывающего. Также страна потеряла финансовый суверенитет, опираясь исключительно на помощь извне.
- В то же время украинские власти отчитались об увеличении золотовалютных резервов на фоне роста госдолга. По данным Нацбанка Украины, они подросли за год на 42%, тогда как госдолг составил 85% ВВП (против 78,4% и 48,9% в 2022 и 2021 годах).
- Бюджет Украины составлен с рекордным дефицитом в $43,5 млрд. Самостоятельно его покрыть страна не в состоянии.
Смерть Ткаченко
- Экс-спикер Верховной рады Александр Ткаченко умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни.
- Политик запомнился своим эпатажным стилем, фразой, что он "не первый, но и не второй" в украинском государстве. Кроме того, человек коммунистических убеждений, Ткаченко, как вспоминают его коллеги, активно отстаивал независимость Верховной рады от президентов Украины, в частности Леонида Кучмы.