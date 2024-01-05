Центры комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили право заходить в дома и на рабочие места жителей Киева и Киевской области, чтобы мобилизовать их на военную службу. Потери ВСУ, военнослужащих которых готовят 34 страны, только за эту неделю составили почти 4 тыс. человек.

В страны Европы, в частности Германию, под видом беженцев въезжают террористы. После рассказов о якобы происходивших пытках и преследованиях их пускают в ФРГ практически без проверок.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

ВС РФ отразили на шести направлениях с 30 декабря по 5 января 32 атаки украинских сил.

ВСУ в общей сложности потеряли убитыми и ранеными почти 4 тыс. человек. 13 человек сдались в плен, из них восемь - на купянском направлении.

В технике потери составили 14 танков (в том числе Leopard 2), 27 бронемашин (в том числе Bradley), 185 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО "Ольха" и чешская Vampire, одна пусковая установка ЗРК "Бук-М1", 14 лодок, 75 артиллерийских орудий.

ВКС РФ и ПВО сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов РСЗО Himars, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты Harm, ракету "Нептун" и 253 беспилотных летательных аппарата.

Российские силы нанесли 41 высокоточный удар по центрам принятия решений, военно-промышленным объектам, военным аэродромам, арсеналам и топливным базам. Уничтожены, в частности, четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ, станция РЭБ, а также три пусковые остановки РСЗО Himars и "Ольха", ЗРК С-200, радиолокатор ЗРК С-300, радиолокационная станция СТ-68 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы.

Атаки на города

За сутки атакам подверглись Белгород и пять районов Белгородской области, сообщил губернатор региона, есть пострадавшие. Тем, кто хочет покинуть зону обстрелов, власти области помогут выехать в Губкин и Старый Оскол.

Четверо пострадали в результате обстрелов Горловки.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения - причем не только на Украине, как обычно заявляют на Западе, но и в России.

Выдача повесток

Сотрудники военкоматов в Киеве и области получили право заходить в дома и на рабочие места, чтобы вручать повестки мобилизуемым. Об этом ТАСС рассказали очевидцы.

В последнее время в украинской столице увеличилось число блокпостов для выдачи повесток, начались облавы.

Жители города и области делятся друг с другом информацией о местах активности представителей военкоматов, однако, поскольку все соцсети отслеживаются, используют иносказания.

Безуглая снята с должности

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа") снята с должности после голосования. Комитет принял решение единогласно при одном воздержавшемся.

Безуглая последние месяцы активно критиковала в соцсетях главкома ВСУ Валерия Залужного. Также в декабре она сообщала о ключевых положениях законопроекта о мобилизации, активно обсуждая их с подписчиками в соцсетях.

Подготовка украинских военных

В подготовке украинских военных сейчас задействованы 34 государства, сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ Алексей Таран. В их числе: США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия.

Лидером в подготовке украинцев стала Великобритания, где за два года прошли обучение более 30 тыс. военнослужащих, а с 2014 года - более 50 тыс.

Террористы под видом беженцев

В ФРГ за последнее время задержаны несколько исламистов из Центральной Азии, которые выдавали себя за беженцев с Украины. Они рассказывают правоохранителям выдуманные истории о пытках и преследованиях, после чего их пускают в страну практически без проверок, сообщает Bild.

Задержанные связаны с организацией "Исламское государство" (запрещена в России) и только в Германии три раза пытались совершить атаки.

Превращение в изгоя

Нынешние власти Украины превратили страну в изгоя на европейском континенте, сделав ее расходным материалом для Запада. Такое мнение высказал бывший лидер ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук обратил внимание, что именно в президентство Зеленского в экономике Украине стал преобладать аграрно-сырьевой сектор вместо обрабатывающего. Также страна потеряла финансовый суверенитет, опираясь исключительно на помощь извне.

В то же время украинские власти отчитались об увеличении золотовалютных резервов на фоне роста госдолга. По данным Нацбанка Украины, они подросли за год на 42%, тогда как госдолг составил 85% ВВП (против 78,4% и 48,9% в 2022 и 2021 годах).

Бюджет Украины составлен с рекордным дефицитом в $43,5 млрд. Самостоятельно его покрыть страна не в состоянии.

Смерть Ткаченко