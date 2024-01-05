5 января, 17:53
Теракт на кладбище в Иране

Tasnim: один из террористов, устроивших теракт в Иране, был гражданином Таджикистана

Личность второго террориста устанавливается

ДУБАЙ, 5 января. /ТАСС/. Один из двух террористов-смертников, устроивших взрывы у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, был гражданином Таджикистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

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Личность второго террориста, по данным ведомства, устанавливается.

Ранее Tasnim информировало о задержании правоохранительными органами исламской республики 11 человек по подозрению в причастности к теракту и обнаружении дома, в котором проживали террористы-смертники, где были также найдены готовые к применению взрывные устройства. 

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