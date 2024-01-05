Tasnim: один из террористов, устроивших теракт в Иране, был гражданином Таджикистана

Личность второго террориста устанавливается

ДУБАЙ, 5 января. /ТАСС/. Один из двух террористов-смертников, устроивших взрывы у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани, был гражданином Таджикистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

Личность второго террориста, по данным ведомства, устанавливается.

Ранее Tasnim информировало о задержании правоохранительными органами исламской республики 11 человек по подозрению в причастности к теракту и обнаружении дома, в котором проживали террористы-смертники, где были также найдены готовые к применению взрывные устройства.