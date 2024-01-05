Победительница конкурса красоты решила баллотироваться в президенты Намибии

При этом кандидат на пост главы государства не может быть моложе 35 лет, в то время как Кассие Шарпли 23 года

ХАРАРЕ, 5 января. /ТАСС/. Обладательница титула "Мисс Намибия" 2022 года Кассиа Шарпли объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в республике. Об этом сообщила газета The Namibian.

Издание напоминает, что в Намибии кандидат на пост главы государства не может быть моложе 35 лет. Шарпли 23 года. Очередные президентские выборы должны состояться в ноябре 2024 года.

Шарпли уже попросила поклонников подписаться на ее аккаунты в соцсетях, чтобы следить за ходом ее политической карьеры. Девушка заявила о желании стать кандидатом в президенты "на основе равноправия и справедливости". Ее отец - авторитетный член правящей партии СВАПО Марсон Шарпли - считает, что его дочь получила хорошее образование и разбирается в политике.

"У меня нет уверенности в моей способности победить, - призналась девушка. - Я уверена во влиянии, которое я как молодая женщина оказываю на страну, нуждающуюся в смене парадигмы для проведения обширных преобразований. У нас достаточно ресурсов, хватает людей, но у нас нет ощущения срочности привлечения инвестиций и создания рабочих мест поколению, которое понимает, что значит стремиться к успеху в сегодняшнем мире".

Победительница конкурса красоты считает неприемлемым, что 43% населения Намибии (2,6 млн человек) живут в нищете. В случае избрания на пост президента она намерена привлекать молодежь к реализации проектов, способных развивать страну без истощения ее ресурсов.