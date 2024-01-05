ЕС готовит альтернативную программу помощи Украине в случае неудачи с €50 млрд

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен не стала раскрывать ее подробности

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Еврокомиссия ведет подготовку альтернативного проекта помощи Украине, если на саммите 1 февраля 27 стран ЕС не смогут договориться об утверждении программы поддержки на €50 млрд на ближайшие четыре года. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

"Конечно, главный приоритет - это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае. Мы перед Рождеством [25 декабря] перечислили Украине €1,5 млрд, последний транш нашей программы в размере €18 млрд [на 2023 год]. Таким образом [у Киева] есть средства на начало этого года, и это дает нам немного свободы в поиске решения", - заявила фон дер Ляйен.

Она не раскрыла подробностей альтернативной программы. Она также не дала ответа на прямой вопрос, как скоро финансовая помощь Евросоюза в 2024 году может быть направлена Киеву. Премьер Бельгии выразил уверенность, что участники саммита ЕС смогут согласовать программу помощи Киеву.

Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года не смогли принять программу финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на четыре года. Из этих денег €33 млрд предполагалось выделить в виде кредитов, а €17 млрд - в виде грантов. Для реализации этой программы Еврокомиссия попросила страны ЕС впервые в истории внести дополнительные взносы в бюджет сообщества. €50 млрд в пересчете на четыре года - это чуть более €1 млрд в месяц, в 2023 году Украина получала от ЕС по €1,5 млрд в месяц.