Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничество для урегулирования

Президент Турции также указал на важность возобновления зернового коридора и его реструктуризации

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности война Украины и России. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как на Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира на Украине", - говорится в сообщении.

Эрдоган также указал, что "важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал". По его словам, он "продолжает направленные на это дипломатические контакты". Турецкий лидер добавил, что "на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня".