Bloobmerg: спикер Палаты представителей может лично обсудить с Байденом помощь Киеву

В то же время консультации в Сенате по компромиссу между двумя партиями затягиваются, сообщает агентство

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) может настоять на личном обсуждении с американским президентом Джо Байденом выделения дополнительной помощи Украине и ужесточения контроля на границе с Мексикой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, Джонсон "рассматривает возможность того, чтобы добиваться прямого диалога с <...> Байденом по помощи Украине и пограничному контролю в то время, как консультации в Сенате по компромиссу между двумя партиями затягиваются".

По данным портала Punchbowl News, в окружении Джонсона считают, что контролируемая республиканцами Палата представителей вряд ли поддержит договоренности по этим вопросам, если в их выработке будет участвовать только Сенат.

Как заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон считает, что консультации в Сенате о выделении дополнительных средств на помощь Украине и ужесточении контроля на границе США и Мексики идут продуктивно. Республиканцев в Палате представителей она обвинила в том, что они "играют в политические игры".

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.