Представитель ЦАХАЛ заявил, что 2024 год станет для Израиля "годом военных действий"

Даниэль Хагари заявил, что израильская армия извлекла для себя уроки, которые позволят сражаться лучше

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Наступивший 2024 год для Израиля станет "годом военных действий". Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"2024 год будет годом военных действий, и есть уроки, которые были извлечены сейчас и которые позволят нам сражаться лучше на всех направлениях", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.