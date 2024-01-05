Командующий армией Судана отверг возможность примирения со спецназом

Абдель Фаттах аль-Бурхан отметил, что повстанцы совершают военные преступления и "преступления против человечности", по этой причине возможности заключить перемирие нет

ДУБАЙ, 5 января. /ТАСС/. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, который также руководит Суверенным советом страны, отверг возможность примирения с силами быстрого реагирования (СБР, спецназ) и заявил, что боевые действия в республике продолжатся.

"Весь мир стал свидетелем того, как силы повстанцев совершают военные преступления и преступления против человечности в Западном Дарфуре и на остальной территории Судана. По этой причине мы не можем примириться с ними, у нас нет с ними никаких соглашений", - сказал аль-Бурхан, видеозапись выступления которого опубликована на странице армии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

2 января глава СБР Мухаммед Хамдан Дагало и лидер суданской коалиции гражданских сил "Такаддум", бывший премьер-министр страны Абдалла Хамдок подписали в Аддис-Абебе политическую декларацию, в которой были предложены способы урегулирования конфликта. СБР заявили о готовности к немедленному прекращению огня и прямым переговорам с армией, а также согласились открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи в подконтрольные им районы Судана и освободить 451 человека, которые были взяты в плен во время военного конфликта.

Аль-Бурхан, выступая в пятницу перед своими войсками в провинции Красное море, назвал участие гражданских сил в переговорах с Дагало ошибкой. По словам командующего армией, любое соглашение, в котором одной из сторон выступают СБР, является "неприемлемым и бесполезным". Он также подчеркнул, что армия "продолжит сражаться с силами быстрого реагирования до конца".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения.