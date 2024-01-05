Рейтинг доверия к правительству Канады достиг минимума за последние 17 лет

Негативно работу властей оценивают 54% респондентов, пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на исследование компании Nanos Research

ОТТАВА, 5 января. /ТАСС/. Деятельность правительства Канады, возглавляемого либералом Джастином Трюдо, одобряют лишь 23% граждан, что является самым низким показателем с 2007 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Nanos Research по заказу газеты The Globe and Mail.

"Очень хорошо" или "хорошо" оценивают деятельность либерального правительства лишь 23% респондентов, 54% негативно воспринимают его работу. В 2015 году, когда Либеральная партия победила на парламентских выборах и Трюдо стал премьер-министром, избранному правительству доверяли 60% канадцев.

В 2013 году работу тогдашнего правительства консерватора Стивена Харпера (2006-2015) одобряли 26% избирателей, что в итоге привело к поражению на парламентских выборах в октябре 2015 года. По итогам первого года правления консерваторов после победы на выборах 2006 года их деятельность положительно оценивали 39% жителей страны. Следующие парламентские выборы в Канаде намечены на осень 2025 года.

Опрос проводился 27-29 декабря 2023 года, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее Nanos Research сообщала, что Трюдо доверяют 20,6% канадцев, а лидеру оппозиционной Консервативной партии Пьеру Пуальевру - 34,3%.