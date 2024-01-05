Суд в Турции постановил арестовать 15 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

Еще восемь человек передали миграционным властям для депортации

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для 15 из 34 лиц, которые были задержаны в Турции по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщил телеканал TRT.

Ранее сотрудники прокуратуры доставили в суд района Чаглаян 26 задержанных и запросили для них арест в качестве меры пресечения за "политический и военный шпионаж". Судья постановил арестовать 15 из них, остальные 11 отпущены с применением мер судебного контроля. Еще 8 человек переданы миграционным властям для депортации.

Задержания прошли 2 января в восьми провинциях республики. Как сообщали турецкие СМИ, задержанных использовали в том числе для деятельности против палестинцев и членов их семей. В перечень заданий входили сбор информации, слежка, фото- и видеосъемка объектов и людей, установка устройств слежения на транспортных средствах, нападения, грабежи, поджоги, угрозы и шантаж. Также задания включали создание сайтов, распространение дезинформации, сбор IP-адресов, взлом камер наблюдения и накопление базы данных иностранных граждан, проживающих в Турции.

Канал сообщает, что турецкие силовики ведут борьбу с агентами и наемниками израильских спецслужб с 2021 года. Нынешняя кампания не последняя, подобные операции продолжатся.