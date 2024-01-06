Байден обвинил Трампа в стремлении пожертвовать демократией в США ради власти

Президент США обвинил бывшего лидера страны в том, что его предвыборная кампания "посвящена ему самому"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти. Такое мнение он выразил во время выступления в штате Пенсильвания, приуроченном к очередной годовщине штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Говоря о предстоящих в ноябре выборах главы государства, Байден заверил: "Выбор ясен. Кампания Дональда Трампа посвящена ему самому. Не Америке, не вам. Кампания Дональда Трампа одержима прошлым, не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы получить власть". "Наша кампания иная. Для меня и [вице-президента США] Камалы [Харрис] кампания сосредоточена на Америке. Она посвящена вам", - утверждал Байден.

Американский лидер полагает, что люди, которые погибли в Вашингтоне во время беспорядков в январе 2021 года, умерли "из-за лжи Дональда Трампа". "Они умерли из-за того, что его ложь привела в Вашингтон толпу", - считает Байден. Он также напомнил о словах Трампа, который ранее обещал не становиться диктатором в случае своей победы, "кроме первого дня". Как полагает Байден, "трудно поверить", что Трамп мог такое сказать.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.