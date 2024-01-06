Хуситы заявили, что мишенью для них будет любая страна, вошедшая в коалицию в Красном море

Как следует из данных Центрального командования Вооруженных сил США, хуситы атаковали более 20 кораблей с середины ноября 2023 года

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Любое государство, которое присоединится к международной коалиции, сформированной под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море, окажется "под прицелом ракет" хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом заявил член политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси в интервью арабской службе Би-би-си.

"Любое государство, [вовлеченное в созданную США коалицию,] утратит безопасность судоходства и окажется под прицелом наших ракет", - подчеркнул аль-Хуси.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Франция.