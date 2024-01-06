Байден раскритиковал Трампа за "восхищение Путиным"

Президент США также осудил бывшего американского лидера за то, что он сравнивал письма от главы КНДР Ким Чен Ына с "любовными посланиями"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что бывший американский лидер Дональд Трамп восхищается главой российского государства Владимиром Путиным.

Байден во время выступления в штате Пенсильвания в пятницу подверг Трампа жесткой критике. Он, в частности, напомнил, что Трамп сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с "любовными посланиями". По мнению Байдена, это могли посчитать оскорбительным американские военные. "Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить", - добавил американский лидер. Выступление Байдена в штате Пенсильвания было приурочено к очередной годовщине штурма Капитолия в январе 2021 года.

В конце декабря 2023 года Байден на приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию, утверждал, что "есть много согласия между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида - прим. ТАСС)".

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.