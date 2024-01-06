Главу Пентагона госпитализировали 1 января из-за осложнений после медицинской процедуры

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, Ллойд Остин выздоравливает и готов вернуться к работе

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных медицинским вмешательством. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, распространенном в пятницу пресс-службой военного ведомства США.

"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после недавней медицинской процедуры", - отмечается в сообщении. Райдер подчеркнул, что министр выздоравливает и уже 5 января был готов приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме.