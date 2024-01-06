Лидер КНДР выразил соболезнования премьеру Японии в связи с землетрясениями

Ким Чен Ын также пожелал скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования премьер-министру и населению Японии в связи с серией землетрясений, унесших жизнь 94 человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Получив известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования вам и в вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - приводит ЦТАК текст телеграммы. Ким Чен Ын также пожелал скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия и возвращения к нормальной жизни.