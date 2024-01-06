Изменения в мобилизации на Украине коснутся мужчин за границей

Зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев не уточнил, как именно изменения затронут эту категорию граждан

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Изменения в мобилизации на Украине будут касаться в том числе мужчин, находящихся за границей. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егора Чернева.

По словам депутата, в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют мужчины за рубежом. При этом он добавил, что по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация провалилась. По его оценке, проблема пополнения армии стоит даже острее, чем проблема нехватки снарядов.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.