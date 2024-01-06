Al Jazeera: удар армии Израиля привел к гибели 13 человек на юге Газы

По данным телеканала, авиация ЦАХАЛ также наносит удары по городу Рафах на границе с Египтом

ДУБАЙ, 6 января. /ТАСС/. Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) привел к гибели 13 человек в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, авиация ЦАХАЛ наносит также удары по соседнему городу Рафах, который находится на границе с Египтом.

Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших в результате военной операции Израиля в Газе достигло 22,6 тыс., почти 58 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.