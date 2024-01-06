В Германии заявили, что законы страны не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ

Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман отметил, что понимает импульс украинского правительства по возвращению на родину находящихся за рубежом военнообязанных мужчин для прохождения службы в армии

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине. Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag.

"Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению [на родину] находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии. Но как министр юстиции этой страны я говорю, что правовая ситуация в Германии не допускает выдачи этих людей", - сказал глава Минюста.

В декабре 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild заявил, что Киев намеревается в 2024 году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. По его словам, пока ведутся обсуждения того, что произойдет, если украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, уехавшие за границу, добровольно не придут в призывные центры. Bild уточнила, что с февраля 2022 года в Германию с Украины прибыл 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как в ВСУ попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.