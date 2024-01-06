Министр юстиции ФРГ скептически оценил идею запрета "Альтернативы для Германии"

Марко Бушман считает, что для запуска процедуры запрета "нужно быть на 100% уверенным в том, что ее исход будет успешным"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман скептически оценил возможность запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Федеральный конституционный суд установил очень высокие барьеры для запрета [той или иной] партии", - указал он в интервью газете Welt am Sonntag. По его мнению, для запуска процедуры запрета "нужно быть на 100% уверенным в том, что ее исход будет успешным". "Если такая процедура потерпит неудачу в конституционном суде, то это будет огромной пиар-победой АдГ", - считает Бушман.

Министр напомнил, что в некоторых федеральных землях региональные отделения АдГ были признаны "правоэкстремистскими". Однако если не получится доказать, что партия хочет силой подорвать основы существующего демократического порядка в Германии, процедура запрета потерпит крах, предупредил министр.

В последнее время несколько немецких политиков, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 23%, и в случае, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, она бы заняла на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС.