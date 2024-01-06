В Греции заявили, что Блинкен и Мицотакис обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис отметил, что госсекретарь США и премьер-министр страны также затронут темы энергетического и оборонного сотрудничества

АФИНЫ, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи на острове Крит обсудят кризисную ситуацию на Ближнем Востоке, двусторонние отношения с упором на энергетическое и оборонное сотрудничество, включая заказ Греции на поставку ей американских истребителей F-35. Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу Skai.

"Обсуждения между Мицотакисом и Блинкеном во второй половине дня будут проходить по двум направлениям: международные события, касающиеся двух войн у нас по соседству, - сказал Герапетритис. - В обоих случаях существует серьезный риск расширения боевых действий, особенно на Ближнем Востоке. Обсуждения также будут сосредоточены и на двусторонних отношениях, особенно на вопросах энергетического и оборонного сотрудничества, которые также связаны с поставками F-35".

"Греция в последние пять лет проводила политику укрепления вооруженных сил. Страна приобретает особый вес, модернизация вооруженных сил является важным вопросом", - подчеркнул глава МИД. По его мнению, на встрече с Блинкеном будет поднят вопрос о F-35. "Думаю, что нас ждет позитивное развитие. Это вопрос времени. Греция войдет в программу F-35", - сказал министр.

Герапетритис выразил мнение, что тема поставки истребителей F-35 в Грецию "не связана с тем, что делает Турция по отношению к США". "Мы самостоятельно и независимо установили дипломатические отношения с США, которые являются абсолютно стабильными, равноправными и честными", - подчеркнул он.

В июне 2022 года Греция отправила запрос на продажу ей 20 истребителей пятого поколения F-35 с опционом еще на 20 таких самолетов. Правительство Греции затем выразило намерение ускорить процедуры по приобретению новейших самолетов. Экс-министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2023 года заявил, что Греция начнет получать истребители пятого поколения F-35 с 2028 года. По его словам, первый шаг, который необходимо сделать, - "это получить ответ на запрос, который Греция сделала для этой покупки от компетентной службы американской администрации".

Газета "Катимерини" полагает, что ответ от США ожидается в первые месяцы 2024 года. По ее сведениям, по финансовым причинам речь уже идет о заказе на первом этапе 12 F-35 вместо 20. Если письмо о принятии действительно поступит в Афины в первые месяцы 2024 года, то обсуждения могут продлиться несколько месяцев, поскольку в Министерстве национальной обороны Греции полагают, что F-35 могут быть включены в режим финансирования FMF (Foreign Military Financing, иностранное военное финансирование), что окажет помощь Греции, которая в настоящее время пытается определить приоритеты оборонных расходов на следующие пять лет, пишет издание.