В Греции заявили, что вооружения одной страны НАТО не могут использоваться против другой

Глава МИД страны Йоргос Герапетритис потребовал, чтобы в рамках оборонительного альянса уважался принцип территориальной целостности, и соблюдалось международное право

АФИНЫ, 6 января. /ТАСС/. Вооружения, передаваемые США одной стране НАТО, не могут использоваться против другой страны альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью греческому телеканалу Skai.

Касаясь темы продажи США Турции истребителей F-16, Герапетритис сказал, что Греция "не может определять, каким образом американская дипломатия, американское государство оказывает оборонную помощь, предоставляет вооружения другим странам". "Но мы всегда настойчиво требуем, чтобы в рамках оборонительного альянса НАТО уважался принцип территориальной целостности, и соблюдалось международное право. Абсолютно никакие вооружения, передаваемые какой-либо стране, не могут быть использованы против союзника", - подчеркнул он.

Телеканал Habertürk сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Стамбуле с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом. В субботу также ожидаются переговоры Блинкена с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В свою очередь в Греции выражают обеспокоенность по поводу возможности усиления ВВС Турции за счет новых самолетов, но заявляют, что это не связано с намерением Афин приобрести американские истребители F-35.

Говоря о кризисной ситуации в Ближневосточном регионе, Герапетритис заявил Skai, что "большая обеспокоенность Греции заключается в том, что произойдет цепная реакция домино, которая затронет и другие территории, особенно север Израиля и Ливан". Глава МИД сообщил, что в ближайшие две недели намерен посетить Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, а также встретиться со своими коллегами в Израиле и Палестине.