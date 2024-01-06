Папа Римский Франциск призвал к единству христиан и выразил соболезнования Ирану

Понтифик призвал помолиться о мире в Палестине и Израиле, на Украине

РИМ, 6 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в день католического праздника Богоявления призвал к единству христиан и совместной молитве за мир.

Вспомнив о 60-летии с момента встречи в Иерусалиме Папы Римского Павла VI с вселенским Константинопольским патриархом Афинагором, Франциск сказал: "Давайте учиться у этой встречи двух великих церквей, продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире - в Палестине и Израиле, на Украине. Слишком много смертей и разрушений", - сказал понтифик в обращении к верующим на площади Святого Петра после того, как возглавил праздничную мессу.

Франциск выразил близость и сочувствие иранскому народу в связи с терактом в Иране, в котором погибли почти 100 человек. "Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим", - сказал Папа Римский.