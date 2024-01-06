В Красном Полумесяце сообщили об обстреле окрестностей больницы "Аль-Амаль" в секторе Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца отметило, что в здание попали осколки снарядов

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило об обстреле территории рядом с больницей "Аль-Амаль", которая находится под управлением PRCS, в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

"Интенсивный артиллерийский обстрел в районе больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении организации, опубликованном в Х (ранее Twitter).

Отмечается, что в здание попали осколки снарядов. Сообщается о применении беспилотников.

Информации о пострадавших Палестинское общество Красного Полумесяца не приводит.