Al Jazeera: "Хезболлах" использовала беспилотники для атак на поселения на севере Израиля

По информации телестанции, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях, расположенных в Верхней Галилее

БЕЙРУТ, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования проиранской шиитской партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.

Как передала телестанция Al Jazeera, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях, расположенных в Верхней Галилее. По ее информации, один из беспилотников был поражен ракетой, выпущенной с площадки ПРО "Железный купол".

Ранее шиитские бойцы обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничный район Хонин, где находится казарма израильских войск, а также механизированный патруль возле поселения Метула.

В заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале, утверждается, что в результате этой атаки израильские военнослужащие понесли потери. В нем указывается, что шиитские формирования провели эти операции против Израиля "в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа".

В ответ израильские ВВС нанесли удары по пограничному району Бурдж-эль-Мулюк, откуда были произведены запуски реактивных снарядов. Был открыт огонь из артиллерийских орудий по окрестностям населенных пунктов Айтрун, Кфар-Килла и Эль-Хиям, где действуют шиитские отряды.