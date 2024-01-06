СМИ: фактический раздел Украины стал единственным реальным решением для Запада

Как бы ни пострадала Россия, отсутствие поражения означает победу для президента РФ Владимира Путина, пишет The Spectator

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для Запада, который не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией. Об этом в своем колонке для еженедельника The Spectator пишет британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс.

"Стоящая перед западными политиками проблема состоит в том, что как бы ни пострадала Россия [из-за санкций и других последствий конфликта на Украине], отсутствие поражения означает победу для [президента России Владимира] Путина. [Президенту США Джо] Байдену не удалось мобилизовать достаточно политической воли ни для того, чтобы сделать из Украины глобальную войну за демократию, ни для того, чтобы превратить Запад в арсенал Украины, - пишет автор, отмечая, что судьба конфликта будет решаться не в Киеве, а в Вашингтоне, поддержка которого позволяет ВСУ продолжать военные действия. - В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение - принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киева".

Мэттьюс отмечает, что "в значительной степени раздел Украины уже произошел", хотя этот факт и не хотят открыто признавать в Вашингтоне и Брюсселе. Несмотря на декларируемое украинским руководством стремление вернуть себе все утраченные территории, это едва ли достижимо военными средствами как из-за потерь, которыми чревата такая попытка, так и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов.

"Даже если бы отвоевать Херсон, Запорожье, Донбасс и Крым было реально с военной точки зрения, способствовало бы их возвращение в состав Украины большей безопасности в стране или наоборот? <...> Бывшие украинцы едва ли массово сложат оружие и будут приветствовать врагов, с которыми воюют с 2014 года", - отмечает Мэттьюс, по словам которого это понимают многие украинские политики и публичные фигуры.

Автор статьи обращает внимание на слова, сказанные в августе экс-советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, признавшим, что потеря Крыма и Донбасса может быть той ценой, которую Украине стоит заплатить за членство в ЕС и НАТО. В беседе с Мэттьюсом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк также оговорился, что сейчас "речь идет о том, чтобы нанести поражение России, а не о территории".

"Донбасс необходимо ампутировать как пораженную гангреной конечность", - на условиях анонимности заявил Мэттьюсу бывший высокопоставленный член кабинета Зеленского, который рассматривает возможность присоединиться к оппозиции. "Ничего хорошего Украине Донбасс никогда не принесет", - добавил собеседник автора статьи.

Надежда на помощь

В статье отмечается, что официальный отказ от попыток возвращения утраченных Украиной территорий будет означать окончание карьеры для любого украинского президента. При этом выходом из ситуации для Киева может стать долгосрочное перемирие. Мэттьюс обращает внимание на то, что правительство Кипра не признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), однако это не помешало Республике Кипр стать членом ЕС.

Вместе с тем, пока что в украинском руководстве продолжают попытки убедить Запад в том, что Украина может нанести РФ поражение, получив достаточно военной помощи.

"[США необходимо] четко понимать, что стоит на карте в этом конфликте <...>, это исторический момент, когда [Западу] нужно выбрать для себя путь на предстоящие 10-20 лет, - в декабре заявил Подоляк в интервью Мэттьюсу. - Если мы не победим Россию сейчас, то там будут инвестировать в попытки глобальной дестабилизации, и тогда [Западу] придется потратить гораздо больше денег, пытаясь обезопасить себя от нарастающего хаоса".