Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по Ливану в ответ на обстрелы

Армейская пресс-служба заявила, что в течение дня истребители ВВС Израиля и военнослужащие сухопутных подразделений израильской армии нанесли удары по нескольким объектам вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли новые авиаудары по ряду объектов на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня был зафиксирован ряд запусков из Ливана в направлении районов Метулы и Маргалиота на севере Израиля. В ответ БПЛА ВВС Израиля нанес удар по террористической ячейке, ответственной за запуски в сторону района Метулы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили военные, в течение дня истребители ВВС Израиля и военнослужащие сухопутных подразделений израильской армии нанесли удары по нескольким объектам вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" в районе населенных пунктов Аита-эш-Шааб, Ярун, Рамия на юге Ливана. "Среди пораженных целей были пусковая установка, военные объекты и террористическая инфраструктура", - сообщили в пресс-службе.