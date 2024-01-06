Профильный комитет Рады может вынести решение по законопроекту о мобилизации 8-9 января

Секретарь комитета Роман Костенко отметил, что там работают с этой инициативой

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Профильный комитет Верховной рады может вынести решение по законопроекту о новых правилах мобилизации в начале следующей недели. Об этом сообщил секретарь комитета Роман Костенко.

"Принятие решения комитетом по законопроекту, я думаю, будет на следующей неделе. Планируем восьмого или девятого числа, когда мы уже все пройдем", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Костенко добавил, что комитет работает с законопроектом и сейчас, в частности, свою позицию представляет Минфин.

Ранее Костенко пояснял, что по итогам рассмотрения в профильном комитете законопроект может быть отправлен на доработку или же вынесен на общее голосование, а согласованные изменения будут вноситься в виде поправок между первым и вторым чтениями.

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду поздно вечером 25 декабря. После того как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна, не справившись с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, внимание привлекло предложение призывать инвалидов третьей группы. Многие издания обратили внимание, что под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома. На этом фоне президент Зеленский недавно заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тысяч человек.