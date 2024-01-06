Фидан заявил Блинкену об угрозе распространения кризиса в Газе на весь регион

Глава МИД Турции также отметил, что Анкара считает необходимым скорейшее урегулирование конфликта на основе принципа двух государств, сообщил дипломатический источник по итогам встречи

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Стамбуле с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил его об опасности распространения кризиса в Газе на весь регион. Он также заявил, что Турция считает необходимым скорейшее урегулирование конфликта на основе принципа двух государств, сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре по итогам встречи.

"Оба министра дали оценку человеческой трагедии, которая имеет место в Газе. Министр Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона нарастающих агрессивных действий Израиля, призвал к немедленному прекращению огня с целью обеспечения бесперебойных поставок в регион гуманитарной помощи. Кроме того, он призвал к скорейшему началу переговоров по урегулированию кризиса на основе принципа двух государств", - отметил источник.