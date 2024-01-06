В Венгрии заявили, что Россия должна быть частью архитектуры безопасности в Европе

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, когда придет время

БУДАПЕШТ, 6 января. /ТАСС/. Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России, а Евросоюз должен сыграть решающую роль в дискуссиях на эту тему. Такое мнение высказал в интервью финской газете Ilta-Sanomat венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

"Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России. Я не знаю, когда мы сможем подумать о таких переговорах и кто будет в них участвовать. Надеюсь, что Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, когда придет время", - заявил Бока. Он опубликовал выдержки из интервью на своей странице в Facebook (запрещен России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отвечая на вопрос о конфликте на Украине, министр подтвердил мнение правительства Венгрии о необходимости скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации за столом переговоров. "Еще предстоит выяснить, как достичь прочного мира между сторонами, но несомненно, что военные действия не приведут к миру", - добавил Бока.

Финские журналисты поинтересовались у него также, когда парламент Венгрии проведет голосование по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Это будет зависеть от того, "насколько быстро и эффективно будет продвигаться процесс укрепления доверия между Венгрией и Швецией, что позволит успокоить венгерских парламентариев, у которых есть сомнения и озабоченности", ответил министр. По его словам, "ключевым моментом является венгерско-шведский политический диалог".

Дата ратификации в парламенте Венгрии соглашения о приеме Швеции в Североатлантический альянс по-прежнему не определена. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект еще летом 2023 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии.

Из всех стран НАТО шведскую заявку пока не одобрили только Венгрия и Турция, которая добивалась от королевства более жестких мер в отношении перебравшихся туда курдских сепаратистов. 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.