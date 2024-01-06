Глава Еврокомиссии назвала 2024 год "ключевым для демократии"

Урсула фон дер Ляйен также призвала ЕС усилить обороноспособность сообщества

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает наступивший 2024 год "ключевым для демократии". Такое мнение она высказала на конференции земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге, которая проходит в бывшем монастыре Зеон в Баварии.

"У нас [ожидаются] выборы в Европе (в Европарламент), у нас выборы [президента] в Соединенных Штатах Америки. И мы сделаем все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх", - утверждала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также призвала ЕС усилить обороноспособность сообщества. "Европа должна сделать защиту ключевой задачей", - заявила она.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.