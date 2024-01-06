В Турции сообщили о ликвидации 15 объектов РПК на севере Ирака

Также уничтожили значительное число находившихся в них боевиков, сообщило Минобороны республики

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Турецкие ВВС уничтожили 15 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции) в Северном Ираке в ходе воздушной операции, проведенной в субботу. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Воздушная операция проведена 6 января в 17:30 местного времени (совпадает с мск) на севере Ирака в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос. В результате уничтожено 15 целей (убежища, укрытия склады), используемые террористической организацией, и значительное число находившихся в них боевиков", - говорится в сообщении.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.