СМИ: Израиль нанес удары по окрестностям городов Сайда и Тир в Ливане

По информации Al Mayadeen, ВВС атаковали тыловые базы вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 6 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали тыловые базы вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ракетные удары были нанесены по районам Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенным между городами Сайда и Набатия.

Ранее израильские самолеты совершили рейды в небе над пограничными районами Сахль-эль-Маалия и Эль-Клейла к югу от Тира, где находятся форпосты шиитских бойцов, откуда они ведут обстрелы израильской территории.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в Telegram-канале, говорится, что ее формирования потеряли за сутки пять бойцов в результате израильских атак.

Во второй половине дня шиитские формирования выпустили несколько противотанковых управляемых ракет по позициям израильских войск вблизи поселений Авивим, Довив, Метула и Штула. Как отмечается в сводке, эти операции были проведены "в ответ на преступления, которые творят оккупационные силы в отношении гражданского населения в секторе Газа".

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет, в результате погибло 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих и ранено более 150. Из-за военной эскалации было эвакуировано около 60 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 144 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.