Байден подтвердил, что выступит 7 марта в Конгрессе с посланием "О положении страны"

Президент США отметил, что с нетерпением ждет выступления

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что принял предложение спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона выступить 7 марта с посланием "О положении страны" перед законодателями страны.

"С нетерпением жду этого, спикер", - написал Байден в X (ранее Twitter) в ответ на приглашение Джонсона.

Ранее спикер Палаты представителей пригласил Байдена выступить перед Конгрессом с речью 7 марта. "В момент серьезного испытания для нашей страны моя торжественная обязанность - пригласить вас выступить на совместной сессии Конгресса в четверг, 7 марта 2024 года", - указал Джонсон в приглашении.

Традиция выступления президента перед законодателями с посланием родилась в США 8 января 1790 года. Начало ей положил первый президент страны Джордж Вашингтон. Речь он тогда произнес в Нью-Йорке. Третий президент Томас Джефферсон в 1801 году направил свое послание законодателям в письменном виде, и такая практика существовала вплоть до 1913 года, пока Вудро Вильсон не решил вернуться к истокам.

Название послания - "О положении страны" - вошло в оборот после 1935 года с легкой руки президента Франклина Делано Рузвельта. Самую продолжительную речь (89 минут) произнес Билл Клинтон, самую короткую (31 минута) - Рональд Рейган.