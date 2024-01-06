СМИ: в правительстве Греции выразили удовлетворение встречей Мицотакиса и Блинкена

В частной беседе греческого премьер-министра и госсекретаря США обсуждались "все вопросы повестки дня", отметили источники газеты Proto Thema

АФИНЫ, 6 января. /ТАСС/. Правительство Греции выразило удовлетворение состоявшейся на острове Крит встречей премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с госсекретарем США Энтони Блинкеном, подчеркнув, что греческая сторона получила то, что хотела. Об этом сообщили газете Proto Thema источники в греческом кабмине.

По их словам, встреча Мицотакиса один на один с Блинкеном в доме греческого премьера в городе Ханья длилась 40 минут, а еще в течение примерно 40 минут там проходили переговоры в расширенном составе. Правительственные источники сразу после окончания встречи выразили удовлетворение позициями, которые изложил госсекретарь США в отношении Греции. "Мы получили то, что хотели", - заявили источники в правительстве и пояснили, что в частной беседе Мицотакиса и Блинкена обсуждались "все вопросы повестки дня", и атмосфера была искренней и теплой. Они также уточнили, что удовлетворение греческой стороны заключается в том, "что последует" за этой встречей в ближайшем будущем. По словам источников, на встрече Мицотакиса и Блинкена "доминировали события на Ближнем Востоке, война на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку истребителей F-35".

Госсекретарь США в рамках регионального турне посетил Турцию и Грецию, а после этого направляется в Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.

В июне 2022 года Греция отправила запрос на продажу ей 20 истребителей пятого поколения F-35 с опционом еще на 20 таких самолетов. Правительство Греции затем выразило намерение ускорить процедуры по приобретению новейших самолетов. Тогдашний министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2023 года заявил, что Греция начнет будет получать истребители пятого поколения F-35 с 2028 года. По его словам, первый шаг, который необходимо сделать, - "это получить ответ на запрос, который Греция сделала для этой покупки от компетентной службы американской администрации".

Газета Kathimerini полагает, что ответ от США ожидается в первые месяцы 2024 года. По ее сведениям, по финансовым причинам речь уже идет о заказе на первом этапе 12 F-35 вместо 20. Если письмо о принятии действительно поступит в Афины в первые месяцы 2024 года, то обсуждения могут продлиться несколько месяцев, поскольку в Министерстве национальной обороны Греции полагают, что F-35 могут быть включены в режим финансирования FMF (Foreign Military Financing, иностранное военное финансирование), что окажет помощь Греции, которая сейчас пытается определить приоритеты оборонных расходов на следующие пять лет, пишет издание.