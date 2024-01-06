Госсекретарь США и премьер Греции обсудили наращивание оборонного сотрудничества

По данным пресс-службы греческого премьера, Энтони Блинкен и Кириакос Мицотакис, в частности, обменялись мнениями по международным и региональным вопросам "с упором на события на Ближнем Востоке"

АФИНЫ, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в дальнейшем расширении двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба греческого премьера по итогам их встречи, состоявшейся на острове Крит.

По данным пресс-службы, Блинкен и Мицотакис обсудили состояние греко-американских отношений. "Подтверждено, что на фоне их превосходного уровня в предстоящий период будут осуществлены дальнейшие позитивные шаги в сфере оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Кроме того, премьер-министр и госсекретарь обменялись мнениями по международным и региональным вопросам с упором на события на Ближнем Востоке. Мицотакис выразил растущую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и рисками расширения кризиса со всеми вытекающими отсюда последствиями для региональной стабильности и безопасности. Премьер-министр подтвердил необходимость беспрепятственного потока гуманитарной помощи в Газу и подчеркнул, что решение может быть только политическим, основанным на принципе двух государств в соответствии с резолюциями ООН", - отметили в пресс-службе.

Мицотакис и Блинкен обменялись мнениями о развитии событий на Украине. "Госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала конфликта. Обсуждалась также ситуация в Восточном Средиземноморье. Премьер-министр подтвердил твердую и долговременную позицию Греции в пользу мирного разрешения споров и развития добрососедских отношений, основанных на международном праве, принципах, которые обеспечивают региональную стабильность и безопасность", - говорится в сообщении.