В штате Миссури пригрозили не допустить Байдена к участию в праймериз штата

Верховный суд Колорадо ранее запретил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил не допустить президента Джо Байдена до участия в праймериз, если Верховный суд США не восстановит другого претендента Дональда Трампа в списках участников первичных выборов в штатах Колорадо и Мэн.

"То, что произошло в Колородо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", - написал Эшкрофт на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

20 декабря Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США. Согласно нему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Штурм Капитолия и выборы

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.