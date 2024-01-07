Блинкен: Турция готова использовать связи в регионе для урегулирования конфликта в Газе

Госсекретарь США напомнил о необходимости не допустить разрастания конфликта

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что Анкара готова использовать связи в Ближневосточном регионе для урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Турция готова играть положительную, позитивную роль в работе, которая будет вестись по окончании конфликта, а также в попытках найти путь к устойчивому миру и безопасности", - сказал Блинкен журналистам в субботу на острове Крит. "Я думаю, они готовы, как и раньше, использовать имеющиеся связи, влияние, которое они имеют, отношения, которые у них есть с некоторыми важнейшими игроками в регионе, чтобы сделать все возможное для деэскалации и предотвращения распространения конфликта", - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен вновь напомнил о необходимости не допустить разрастания конфликта. Он добавил, что в ближайшие дни намерен продолжать переговоры с союзниками и партнерами в регионе для изучения дальнейших шагов, которые можно предпринять для деэскалации конфликта. "Мы сосредоточимся на тех шагах, которые предстоит сделать, чтобы 7 октября никогда не повторилось и чтобы мы встали на путь устойчивого, мирного и безопасного будущего для всех", - сказал он.

Блинкен провел ранее в Стамбуле встречи с Эрдоганом и Фиданом. Стороны обсудили палестино-израильский конфликт, Украину, а также процесс вступления Швеции в НАТО.