Блинкен: США ищут дипломатические пути деэскалации ситуации на границе Израиля и Ливана

Госсекретарь подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы жители Израиля были уверены в безопасности на севере страны

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся найти дипломатические пути деэскалации напряженности на границе Израиля и Ливана. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен на острове Крит.

"Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля из-за угрозы, исходящей от [шиитской партии] "Хезболлах". Мы ищем дипломатические пути, чтобы попытаться разрядить эту проблему, это напряжение, чтобы люди могли вернуться домой, жить в мире и безопасности, это то, над чем мы активно работаем", - сказал Блинкен. Он подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы жители Израиля были уверены в безопасности на севере страны.

Блинкен отметил, что на встречах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом не обсуждал подробно обстрелы, произошедшие 6 января. "[Не обсуждали] в деталях, но мы сосредоточились на ряде вызовов, которые стоят перед стабильностью, миром и безопасностью, и, опять же, на роли, которую может сыграть Турция в попытке убедиться, что мы не увидим эскалации и предотвратим расширение конфликта, а новые фронты не будут открыты", - сказал госсекретарь.

6 января вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" выпустило с территории Ливана более 60 ракет по военному объекту на севере Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила о запуске 40 снарядов в направлении района Мерон. Вскоре после этого был нанесен удар по отряду, который вел обстрел израильской территории.

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута был убит замглавы этого палестинского движения Салех аль-Арури. Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил там совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли шесть человек, еще 11 получили ранения. Лидер шиитской партии шейх "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".