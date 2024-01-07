Блинкен заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации ситуации на границе с Ливаном

Госсекретарь США отметил, что Ливан также не стремится к эскалации, и, с точки зрения Вашингтона, проблема остается в позиции шиитской партии "Хезболлах"

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Израиль не заинтересован в эскалации напряжения на северной границе с Ливаном. Об этом заявил журналистам в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен на острове Крит.

"Я думаю, что, с точки зрения Израиля, он явно не заинтересован и не хочет эскалации. Это было ясно с самого начала, - сказал Блинкен. - Но они также должны быть полностью готовы защищать себя и защищать право своего народа на жизнь в своей стране и своих домах".

Госсекретарь подчеркнул, что Ливан также не стремится к эскалации, и, с точки зрения Вашингтона, проблема остается в позиции шиитской партии "Хезболлах". "Вопрос, в основном, к "Хезболлах" и к тому, какие действия она предпринимает", - сказал он. Блинкен добавил, что страны, имеющие отношения с "Хезболлах" и влияние на партию, должны попытаться использовать это для сохранения контроля над ситуацией.

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута был убит замглавы этого палестинского движения Салех аль-Арури. В своем комментарии в Х (ранее Twitter) Боррель отметил, что "гибель одного из лидеров ХАМАС является еще одним фактором, который может подтолкнуть конфликт к эскалации". Он добавил, что намерен посетить Ближний Восток, включая Ливан, чтобы "изучить пути выхода из кризиса".