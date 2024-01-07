Шарль Мишель может досрочно покинуть пост председателя Европейского совета

Он намерен участвовать в выборах в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель намерен участвовать в выборах в Европарламент, он может покинуть свой пост в середине июля. Об этом он сообщил в субботу.

"Я буду выступать на европейских выборах от партии Реформаторское движение, - приводит слова Мишеля портал Sudinfo. - Я намерен принять присягу в качестве члена Европейского парламента".

Срок полномочий Шарля Мишеля в качестве председателя Европейского совета заканчивается в ноябре 2024 года, выборы пройдут в июле. Как отметит политик, "занимать две должности невозможно". "Это означает, что я буду исполнять свои обязанности в качестве председателя Европейского совета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европейского парламента 16 июля", - пояснил он. К тому времени Европейский совет должен решить, кто будет приемником Шарля Мишеля и когда он вступит в должность.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня.