Израильская армия сообщила о гибели еще одного солдата в секторе Газа

Он стал 176-м военнослужащим ЦАХАЛ, умершим в ходе операции против ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

31-летний подполковник Рой Йохай Йосеф Мордехай был убит в ходе боевых действий на севере сектора Газа. Мордехай, командир 50-го батальона бригады "Нахаль", стал 176-м солдатом ЦАХАЛ, погибшим в ходе сухопутной операции против ХАМАС. Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта, по данным армейской пресс-службы, составило уже 510.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.