СМИ: ЦАХАЛ и служба безопасности Израиля провели операцию по зачистке на Западном берегу

Газета The Jerusalem Post передает, что силы безопасности конфисковали, в частности, оружие и взрывчатые вещества

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) провели на этой неделе операцию по зачистке в центральной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"В течение недели ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция допросили десятки подозреваемых и арестовали трех человек на Западном берегу", - информирует издание. Сообщается, что силы безопасности конфисковали оружие, взрывчатые вещества, а также оборудование, на котором печатались пропагандистские материалы для радикального палестинского движения ХАМАС.

По данным газеты, с начала сухопутной операции израильские военные арестовали на Западном берегу реки Иордан было около 2,6 тыс. разыскиваемых лиц, половина из которых была связана с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.