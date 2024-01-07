СМИ: израильские военные обнаружили клетки, в которых ХАМАС могло содержать заложников

Клетки также могли применяться палестинскими радикалами для содержания местных заключенных, передает телеканал Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа обнаружили клетки, которые, возможно, использовались боевиками радикального палестинского движения ХАМАС для содержания заложников, похищенных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Как отмечается в репортаже, согласно разведданным, клетки использовались в качестве тюремных камер для содержания заложников и их перемещения. Также сообщается, что эти клетки могли применяться ХАМАС и для содержания палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.