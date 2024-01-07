В Бангладеш в условиях повышенных мер безопасности начались всеобщие парламентские выборы

За места в парламенте борются 27 зарегистрированных политических партий

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Около 120 млн избирателей могут принять участие во всеобщих парламентских выборах в Бангладеш. Голосование началось в 08:00 утра (05:00 мск). Как сообщает Избирательная комиссия южноазиатского государства, свои голоса граждане отдадут на 42 тыс. участках, на которых оборудовано 262 тыс. кабинок для голосования.

Выборы пройдут в 299 из 300 избирательных округов (в одном из округов они пройдут позже из-за смерти кандидата). По информации избиркома, за места в парламенте борются 27 зарегистрированных политических партий, которых представляет 1 971 кандидат. Главная оппозиционная сила, Националистическая партия Бангладеш (BNP), выборы бойкотирует. На выборах представлена другая оппозиционная политическая сила - Национальная партия Бангладеш (Jatiya Party), но ее считают не столь влиятельной как BNP.

В отсутствие основного соперника правящая "Авами лиг", как полагают местные обозреватели, имеет значительные шансы сохранить большинство в парламенте, а ее лидер, действующий премьер-министр Шейх Хасина может в пятый раз (и четвертый раз подряд) занять пост главы правительства.

В однопалатном парламенте страны 350 депутатов. Из них 300 избираются в ходе всеобщего голосования - это могут быть и мужчины, и женщины, а еще 50 мест зарезервированы только за женщинами, эти места делятся между партиями пропорционально их представительству.

Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности. Отказавшаяся от участия в выборах Националистическая партия объявила в субботу всеобщую забастовку до понедельника. По информации бангладешской прессы, сторонники BNP в преддверии голосования совершили поджоги как минимум на 14 избирательных участках в девяти округах. Сторонники оппозиции еще минувшим летом начали активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера.

На выборах присутствуют более 200 иностранных наблюдателей и журналистов, в том числе трое наблюдателей из России. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава прибывшей в Дакку делегации из трех российских наблюдателей, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов, несколько западных государств, в том числе США, пытаются оказывать влияние на ход и результаты всеобщих парламентских выборов в Бангладеш.