СМИ: на Западном берегу произошли столкновения израильских военных и палестинцев

Силы безопасности Израиля проводят рейды в городах Дженин, Иерихон, Наблус, Хеврон, сообщает телеканал Al Jazeera

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные столкновения израильской армии с палестинцами произошли на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, силы безопасности Израиля проводят рейды в городах Дженин, Иерихон, Наблус, Хеврон. Там с раннего утра слышны взрывы и интенсивная стрельба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве.